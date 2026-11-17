El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que su sector impulsa cambios al reglamento de la Ley del Teletrabajo para definir qué funciones del Estado podrán realizarse completamente a distancia y cuáles requerirán presencialidad. La propuesta busca establecer criterios uniformes de organización y supervisión para garantizar la continuidad de la atención al ciudadano.

¿Qué puestos quedarían excluidos de la virtualidad?

La iniciativa, publicada mediante la Resolución Ministerial N.º 352-2026-TR, plantea modificar el artículo 35 del reglamento. Entre los puestos que quedarían excluidos del teletrabajo total figuran los de dirección, coordinación de equipos, alta dirección y confianza, además de determinadas funciones administrativas o indispensables para prestar servicios públicos. Estos servidores podrían trabajar presencialmente o acceder al teletrabajo parcial, siempre que sus funciones lo permitan.

Según el MTPE, a junio de 2026 había 21 mil 780 trabajadores públicos en teletrabajo, equivalentes al 1,3 % del personal estatal registrado en la Planilla Electrónica. Sin embargo, un análisis de diez sectores con información a octubre identificó porcentajes mayores en los ministerios de Vivienda, con 44 %; Energía y Minas, con 23 %; y Comercio Exterior y Turismo, con 22 %. La exposición de motivos advierte que la ausencia de criterios uniformes puede dificultar la coordinación, supervisión y toma de decisiones.

Consulta pública: ¿hasta cuándo se podrán enviar comentarios?

Los cambios todavía no están vigentes, pues deben superar la consulta pública y ser aprobados oficialmente. La propuesta también contempla que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) determine el tiempo máximo de teletrabajo parcial y precise qué servicios podrían continuar de manera totalmente remota.

Los trabajadores, empleadores, entidades públicas y ciudadanos podrán presentar observaciones hasta el jueves 26 de noviembre de 2026, a través del correo comentariosdnt@trabajo.gob.pe, la mesa de partes digital del MTPE o su sede ubicada en la avenida Salaverry 655, en Jesús María. La Dirección de Normativa de Trabajo evaluará los aportes antes de definir el texto final.