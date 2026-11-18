ACTUALIZACIÓN

Continúa la participación de líderes latinoamericanos, entre ellos la presidenta Keiko Fujimori, en la cumbre de la APEC 2026 (Cooperación Económica Asia-Pacífico) celebrada en China. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión bilateral con el mandatario chino Xi Jinping. El encuentro busca iniciar una "nueva era" en las relaciones bilaterales, centrada en ciencia, tecnología, energías limpias y salud.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el líder chino por 45 minutos y durante este tiempo, hablaron sobre fortalecer los lazos comerciales, el impulso a la inteligencia artificial bajo normas claras y la necesidad de frenar el impacto económico de conflictos globales en países más pequeños.

NOTA ORIGINAL

En el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Keiko Fujimori y el mandatario chileno Jose Antonio Kast tuvieron como temas principales el fortalecimiento de las relaciones económicas y la cooperación frente a posibles desastres naturales.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de ampliar las oportunidades de inversión y profundizar los vínculos comerciales entre ambos países, analizando la organización de un gabinete binacional para el 2027.

La prevención y atención de emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño también formaron parte de la agenda, donde ambos mandatarios intercambiaron propuestas sobre sistemas de alerta temprana, gestión de desastres y asistencia bilateral, especialmente ante las posibles consecuencias del calentamiento de las aguas del océano Pacífico y las alteraciones en los patrones de lluvia.

GABINETE BINACIONAL PARA EL 2027

A través de sus canales oficiales, la Presidencia chilena informó que durante la reunión se planteó la importancia de realizar un nuevo gabinete binacional en 2027. Esta instancia contempla la participación simultánea de ministros de ambos países y busca convertir los acuerdos políticos en compromisos concretos de cooperación.

Asimismo, las autoridades chilenas recordaron que Perú y Chile, junto con México, son las únicas economías latinoamericanas que integran el foro APEC. En ese contexto, también destacaron que Chile será sede de este encuentro internacional en 2032, mientras que Perú asumirá la organización dos años después, en 2034.

Foto: EFE

FUJIMORI ABORDA COOPERACIÓN ANTE EL NIÑO EN CHINA

Por otro lado, la mandataria también conversó sobre la problemática del fenómeno El Niño con el presidente chino, Xi Jinping, y planteó ante empresarios de ese país la importancia de impulsar inversiones destinadas a proyectos de prevención y mitigación de desastres. "Aquí apelo a la generosidad de siempre de los inversionistas chinos a que, llegada la emergencia puedan, como siempre, poder colaborar con nuestro país”, manifestó.