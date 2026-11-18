Ante el incremento de extorsiones y casos delincuenciales, se consultó al ministro César Astudillo sobre esta situación y las medidas que se están planificando desde su sector, aprovechando la presencia del titular del Interior a la ceremonia de reconocimiento a los efectivos policiales por su labor durante la visita apostólica del papa León XIV.

INSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE URBANO

Respecto a la seguridad en el transporte urbano, el ministro Astudillo indicó que se colocó a personal de inteligencia en las unidades de transporte, “cosa que jamás se había hecho”, por lo que “se está atendiendo a la gran mayoría”, aseguró.

Más adelante destacó que se han desactivado a 14 organizaciones criminales, entre estos operativos destaca la captura de “Jhonsson Pulpo”: “Se realiza un trabajo desde hace mucho tiempo. Estamos en el indicador de disminuir esa tasa, pero queremos anularla completamente. Estamos en uniones con el FBI, la Unión Europea, con DEA; y ese es nuestro trabajo”, aseguró brevemente a la prensa.

PERSONAL DE INTELIGENCIA CONTINÚA SU LABOR

Se le consultó también si al articular estrategias, como del Comando Unificado en ciertos puntos estratégicos como en el VRAEM o en Pataz, se habría descuidado otros como las ciudades; al respecto, el ministro del Interior rechazó esta posibilidad e indicó que el personal de inteligencia continúa actuando donde no los vemos, sin embargo, la situación de inseguridad continúa y los actos criminales no se detienen.