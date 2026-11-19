El aún alcalde de Surco, Carlos Bruce, se pronunció sobre la controversia entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respecto a la alcaldía de Lima. Para Bruce, el organismo estatal hizo prevalecer la Constitución al negar la alcaldía a López Aliaga.

“Desde el inicio dije que el JNE debería pronunciarse, pero no lo hizo y allí cometió un error gravísimo, pero al final tomó una decisión constitucional. Han hecho lo correcto, pero a destiempo”, aseguró a Buenos Días Perú.

Además, añadió que lo que hizo Rafael López Aliaga “es inconstitucional” y el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado medidas “para que no se ejerza esa inconstitucionalidad”.

"NO PUEDE SER ALCALDE DE LIMA"

El alcalde de Surco fue enfático al afirmar que Rafael López Aliaga no puede ser alcalde de Lima, y si su intención es gobernar detrás de Jeanette Alonzo, regidora que recibiría las credenciales para gobernar Lima, López Aliaga “será vacado”, ya que “está prohibido que los regidores intervengan en el manejo del municipio”.

Sobre su futuro político tras dejar la alcaldía de Surco en enero del próximo año, Bruce aseguró que descansará un tiempo, ya que ha estado trabajando muy duro durante cuatro años, además aseguro que “Surco es el único distrito del Perú que en estos 3 años ha ejecutado el 100% de inversión”.

BRIGADA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

El burgomaestre comentó que han creado la brigada de respuesta ante el Fenómeno El Niño, la cual consta de nueve camionetas con motobombas, un equipo de fumigación contra el dengue y otro grupo que se encargará de la proliferación de roedores.

También señaló que se ha publicado un decreto de alcaldía exonerando de licencia de construcción para todos los vecinos que quieran impermeabilizar sus viviendas. Para ello solo deben enviar una carta al municipio, explicó.

Finalmente, dijo que han incluido una campaña gratuita de vacunación para mascotas contra la leptospirosis, una enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos, por ello, se exhorta a la población vacunar a sus mascotas para evitar la proliferación de esta enfermedad.