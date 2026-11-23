Durante la entrega de maquinaria donada por Japón para afrontar el fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori respondió sobre las críticas y la moción de interpelación al canciller Carlos Espá, debido a las fallas técnicas en la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

En ese sentido, la mandataria señaló que toda la visita papal a las regiones fue positiva e indicó que el titular de Relaciones Exteriores acudirá al Congreso si se concreta la interpelación, dentro del marco democrático, y reiteró su respaldo tanto a Espá como a todo el gabinete ministerial.

Responde sobre inundaciones en Piura

Ante la consulta de Panamericana Televisión sobre la emergencia por inundaciones y lluvias intensas en Tambogrande, en Piura, la presidenta sostuvo que hay una quebrada activa y que las Fuerzas Armadas están desplegadas.

También señaló que el ministro de Desarrollo, Agrario y Riego, Marco Vinelli, monitorea el escenario para una eventual movilización inmediata y envío de ayuda humanitaria a las familias afectadas, además de señalar la compra de aulas modulares frente a los riesgos del fenómeno El Niño en colegios.

Habla sobre presupuesto, Jolín y construcción de penales

Fujimori también resaltó la aprobación anticipada del presupuesto 2027 por el Congreso bicameral, agradeció a la Policía Nacional, el FBI y la Policía de Ecuador por la captura de alias "Jolín" y ratificó la construcción de dos cárceles, el refuerzo de retenes perimetrales con las Fuerzas Armadas y la capacitación y ampliación de plazas en el INPE.

Entrega de maquinaria donada por Japón

Cabe resaltar, que estas declaraciones las hizo durante la actividad oficial donde recibió 14 maquinarias donadas por Japón valorizadas en unos S/25 millones o 7,7 millones de dólares para obras de prevención.