Óscar Ugarte: No es viable volver a una cuarentena generalizada por segunda ola

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que no es conveniente volver a una cuarentena generalizada, luego de que la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconociera que el país atraviesa la segunda ola de COVID-19.

Ugarte señaló en Buenos Días Perú que el nivel socioeconómico no permite un cierre de este tipo y es por ello que se vio los casos de migraciones hacia el interior del país que terminaron propagando el virus.

Por el contrario, señaló que se debe combinar las cuarentenas focalizadas con una mayor capacidad de oferta de camas UCI, cuyo número se ha reducido pese al anuncio que hizo el primer ministro, Walter Martos, el pasado 11 de agosto.

"Dijo que se tenían 1600 camas UCI y que se iba a incrementar a 3000, ahora los informes oficiales señalan que tenemos 1400 o 1500, es decir no se creció", dijo Ugarte.

COMUNICAR Y FORTALECER EL SISTEMA

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el primer nivel de atención y no caer en el error de enviar a los casos positivos "a su casa". En ese sentido señaló la importancia de seguir desarrollando los centros de atención temporal, como la Villa Panamericana.

También mencionó como una alternativa a las camas UCI los sistemas de oxigenación de alto flujo, cuya implementación y manejo resulta más fácil. Finalmente, destacó la importancia de una campaña que para concientizar a la población.

No obstante, recordó que las medidas no serán suficientes si no se fortalece primero el sistema de salud.