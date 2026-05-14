Hipertensión en Perú: advierten sobre síntomas, riesgos y alimentos que pueden agravar la enfermedad

La hipertensión arterial se ha convertido en una de las enfermedades crónicas que más preocupación genera entre los peruanos, especialmente porque muchas personas no saben que la padecen hasta que presentan síntomas graves o complicaciones en su salud.

En entrevista con Buenos Días Perú, el médico especialista de EsSalud, Mario Izquierdo, explicó que esta condición puede afectar seriamente diversos órganos si no es detectada y controlada a tiempo. Por ello, recomendó a la población realizarse controles periódicos de presión arterial y no esperar a sentirse mal para acudir a un especialista.

“La hipertensión pone en riesgo la salud y varios órganos. Las personas muchas veces no saben que pueden ser hipertensas debido a que no hay una frecuencia en los valores de tensión arterial. El estrés, la calidad de la dieta y las condiciones de vida pueden ser factores de riesgo, además de los factores genéticos”, señaló el médico.

El especialista también advirtió que la alimentación cumple un rol clave en la prevención y control de esta enfermedad. El consumo frecuente de snacks, gaseosas, productos ultra procesados y alimentos con alto contenido de sal o sodio puede agravar la hipertensión arterial y elevar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Cuidado con el consumo excesivo de sal y sodio

Mario Izquierdo recomendó reducir al mínimo el consumo de sal y sodio, además de adoptar hábitos saludables como una dieta equilibrada, chequeos médicos preventivos y mayor control de la presión arterial. Finalmente, informó que en la Playa Miller se viene realizando una campaña gratuita para que los ciudadanos puedan medirse la presión y conocer su estado de salud.