Huacho: mujer da a luz a un bebé de más de seis kilos y se vuelve viral

Teodomira Angélica Flores Hilario, de 41 años, dio a luz a un bebé de más de seis kilos en el Hospital Gustavo Lanatta Luján de Huacho. El pequeño, llamado Luis Smith, sorprendió al personal médico y rápidamente se convirtió en una sensación por su inusual peso al nacer.

La madre contó que tuvo un embarazo tranquilo y que recién se enteró de que estaba gestando a los cuatro meses. Aunque en una ecografía le advirtieron que el bebé superaba los cuatro kilos, nunca imaginó que nacería con más de seis.

La ropa para recién nacido no le quedó

Teodomira reveló que compró prendas de talla cero para su hijo, pero ninguna le quedó. Incluso, durante su estancia en el hospital tuvo que conseguir ropa de talla dos y actualmente ya necesita prendas de tallas mayores debido al tamaño del bebé.

La mujer también contó que dejó de trabajar para dedicarse por completo al cuidado de su hijo, ya que prefiere atenderlo personalmente. La familia se encuentra feliz por la llegada del pequeño, quien ya es conocido como el "superbebé" de Huacho.