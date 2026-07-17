Asociación Peruana de Avicultura: “consumir pollo no va a contagiarlos de gripe aviar”

La emergencia sanitaria declarada por 90 días por el nuevo brote de influenza aviar H5N1, ha puesto a todos en alerta. Tras el brote confirmado, varios se preguntan cómo afectará esta situación a la venta de pollo en restaurantes.

“En nuestro rubro no ha afectado”, señaló el gerente comercial de una pollería, sin embargo, dijo que si están al pendiente. Añadió que hay un ligero incremento en la venta del pollo: “Nosotros tomamos esa suba por la cercanía de las festividades”, manifestó Paul Rodríguez.

Mientras que en el mercado también se replica un alza en la venta de pollos. Pero el director de la Asociación Peruana de Avicultura, José Vera, llamó a la calma y señaló que esta emergencia sanitaria es un aviso preventivo para que la parte comercial ajusten sus medidas sanitarias.

Hay que tener en cuenta que “la carne de pollo y los huevos no son vectores de contagio para la ciudadanía. Consumirlos no va a contagiarlos”, aseguró José Vera. Además, cabe destacar que la transmisión de la influenza aviar es netamente por contacto con las aves contaminadas.

HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE: ROEDORES “SE PASEAN” EN ÁREA DE TRAUMA SHOCK

Entre pasillos y áreas del hospital Hipólito Unánue, roedores y plagas de insectos habrían encontrado espacio en zonas críticas como UCI y trauma shock. una denuncia que encendió las alarmas, mientras los tecnólogos médicos aseguran estar cansados de trabajar en estas condiciones. En tanto, el director Moisés Tambini, salió al frente y aseguró que las imágenes serían de hechos pasados y no reflejarían la situación actual del hospital.

STREAMER “CRISTORATA” GOLPEA A JOVEN EN VÍA PÚBLICA

El popular streamer “Cristorata” fue grabado cuando peleaba con un joven que bebía licor, todo fue transmitido en sus redes sociales. La fuerte pelea se inició tras una discusión, lo que para la abogada penalista, Jackeline López, podría significar un delito o falta contra la tranquilidad pública.