Hoy inicia la colecta pública nacional de la Liga contra el Cáncer: conoce los simples pasos para donar

Hoy la Liga contra el Cáncer inicia su campaña de colecta pública nacional para apoyar en esta noble causa. Para la colecta, no solo habrá voluntarios llevando la conocida latita en diferentes puntos de la ciudad, sino que también puede usar el QR o aportar al 955 916 736.

“Para nosotros hoy es la gran fiesta de recaudación de fondos. La Liga contra el Cáncer sale a las calles para pedir el apoyo de todos los ciudadanos”, comentó Damary Milla, gerente general de la Liga contra el Cáncer.

“La Liga contra el Cáncer lucha todo el año contra esta enfermedad a través de la detección y prevención oportuna, llegamos a diferentes lugares del país derribando barreras culturales, sociales y económicas. Si bien el cáncer no discrimina condición social, género ni religión, pero quien tiene menos recursos económicos va afrontar de diferente manera esta enfermedad. Por eso llevar detección y prevención para nosotros es vital”, comentó Damary Milla.

¡A SUPERAR LA META PARA ESTE AÑO!

Este año, la Liga contra el Cáncer se ha puesto un gran objetivo: llegar al millón de soles, por ello cualquier colaboración es importante. “Sabemos que las cifras son alarmantes, pero que la forma de detectarlo y prevenirlo está, la tecnología ha avanzado mucho, pero necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos”, comentó la gerente general de dicha organización.

Cabe destacar que los voluntarios están desplegados a lo largo y ancho de la ciudad, plenamente identificados: llevan los chalecos de la campaña y usan fotocheck con sus datos, así que no se deje sorprender.