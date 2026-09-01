¡Cuidado con las bolitas de hidrogel! Pediatra advierte que pueden causar obstrucción intestinal

Gran preocupación ha generado las llamadas bolitas de hidrogel, unas pequeñas esferas de gel que se introducen en pistolas de juguete, por ejemplo, pero que terminan generando problemas de salud en los niños. Los doctores han identificado varios casos de obstrucción intestinal en menores de edad por ingerir cuerpos extraños.

El cirujano pediatra, doctor José Luis Tapia, comentó el caso de “María”, una niña que en una fiesta ingirió estas bolitas de hidrogel, al día siguiente vomitó unas cinco esferas, por lo que su madre la llevó hasta emergencias pues a las horas presentaba dolor abdominal. Tras revisar a la menor, el equipo médico identificó que se trataba de obstrucción intestinal.

¡ATENCIÓN PADRES, CON ESTE TIPO DE JUGUETES!

Aunque parecen inofensivas, estas esferas de gel tienen la particularidad que pueden crecer hasta 20 veces su tamaño original si están en el agua, es por ello que al ingresar al organismo y estar expuestas a los fluidos corporales, las bolitas pueden crecer y generar cuadros complicados de salud. “Pueden obstruir el intestino delgado, generar necrosis y una peritonitis que, si no se atiende adecuadamente, el paciente puede fallecer”, advirtió el doctor Tapia.

Según el médico, estos objetos no son visibles en una radiografía, por lo que el cirujano podría operar “a ciegas”, es por eso que se recomienda a los padres tener mucho cuidado y evitar adquirir este tipo de juguetes; asimismo, hay que vigilar a los niños, pues el cirujano pediatra recordó que otro caso complejo fue el de un niño que ingirió imanes, por lo que tuvo que ser operado.