Dengue en Piura: ¿a qué se debe el incremento de casos?

Las cifras de los contagios por dengue en Piura se han incrementado según información en redes sociales habría aumentado un 350%, lo cual ha generado alarma en la población que pide a las autoridades gestionar medidas para evitar que se extiendan más los casos.

Al respecto, Joe Olivares López, director general de Salud Piura (Diresa Piura), habló para Buenos Días Perú y explicó que son 10 mil seis casos: “si hacemos un comparativo de las últimas ocho semanas, el crecimiento ha ido de 400 hasta 920 casos en la última semana. Aunque no hay un crecimiento porcentual como se comenta en redes sociales, sí hay un incremento”, señaló el funcionario.

¿A QUÉ SE DEBE EL INCREMENTO DE CASOS?

En tanto, explicó que el aumento de casos se debe a que el dengue tiene cuatro tipos, la población se ha expuesto a los tipos 1 y 2 en los últimos seis años, pero ahora se están enfrentando a un tipo 3 que es más agresivo: “es un dengue que da manifestaciones hemorrágicas y que sobre todo afecta a jóvenes y a niños”, destacó Olivares.

Comentó que en el 2024 la población tuvo más exposición a los tipos 1 y 2 de dengue durante la presencia del ciclón Yaku, lo cual generó una inmunidad por encima del 60%, pero advirtió que el tipo 3 es mortal, por lo tanto, la población está más vulnerable.

Añadió que el incremento de la temperatura por el fenómeno El Niño, la pobre aceptación de la población a que ingresen inspectores a sus viviendas, hace que el ciclo de este insecto se acorte de 10 a 5 días, por lo que se espera un incremento de casos, sin embargo, ya están realizando medidas para detener su propagación.

“Estamos armando estructuras funcionales de manejo de casos. Invitamos a que podamos coordinar directamente con la autoridad sanitaria, nosotros estamos implementando unidades febriles, tanto en apoyo con el gobierno regional y la empresa privada. Nosotros garantizamos la continuidad operativa de los establecimientos de salud y las atenciones”, señaló el director regional de Salud en Piura.