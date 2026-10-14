¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?: el tipo de tumor maligno que le extirparon al papa León XIV

Durante exámenes realizados en la sede de la Santa Sede, los médicos detectaron un nódulo pulmonar en el papa León XIV, cuyo diagnóstico posterior confirmó un adenocarcinoma pulmonar, una tipología de tumor maligno o cáncer de pulmón que se presenta como una mancha o nódulo localizado en el tejido del órgano.

En diálogo con Buenos Días Perú, el doctor José Palacios, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Trasplante Pulmonar de EsSalud, explicó que esta condición oncológica requirió la toma de muestras no solo del tumor sino de diversos tejidos torácicos para evaluar minuciosamente en qué fase se encuentra la enfermedad.

Ante este diagnóstico temprano, el Santo Padre fue sometido a una intervención quirúrgica de mínima invasión mediante el uso de cámaras, procedimiento en el cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, correspondiente a más de un tercio de su estructura pulmonar.

Evolución médica tras la cirugía

Tras la operación mayor, los reportes oficiales del Vaticano confirmaron que el sumo pontífice pasó la noche de manera estable, despertó rápidamente y registra una evolución favorable en su proceso de recuperación.

Los resultados de las muestras tomadas al pontífice permitirán definir con precisión la fase exacta de la enfermedad y determinar si se requerirán terapias médicas adicionales como quimioterapia o inmunoterapia.