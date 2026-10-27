Incremento de calor por el fenómeno El Niño: ¿implica un mayor riesgo de cáncer de piel?

El incremento del calor aumentado por el fenómeno El Niño hace crecer la preocupación por los efectos por la exposición al sol, pero este aumento de la temperatura, ¿incrementa también el cáncer de piel?

Al respecto, Joel Chalco, dermatólogo representante del Círculo Dermatológico del Perú, señaló que se debe tener en cuenta que probablemente el cielo esté más despejado y los índices de radiación ultravioleta lleguen a incrementarse, pero no necesariamente por la temperatura.

CUIDADO CON LA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL

El problema radica que en la exposición excesiva y prolongada a la radiación ultravioleta pueden dañar las células de la piel y con el tiempo favorecer la aparición de cáncer. Según las estimaciones de GLOBOCAN 2022, en el Perú se registraron aproximadamente más de 4 mil casos de cáncer de piel entre melanoma y no melanoma.

“El cáncer de piel no es un daño del momento, es acumulativo en el tiempo. Desde pequeños, ¿cuánto nos hemos expuesto al sol? Por eso es importante educar a los padres, saber que los niños menores de dos años no deben exponerse a la playa ni a la piscina”, manifestó el doctor Joel Chalco.

RECOMENDACIONES

Además, recomendó evitar en lo posible exponerse al sol directamente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde; también incluir gafas oscuras para no generar problemas oftalmológicos como queratitis, y añadir bloqueador solar.