Fenómeno 'El Niño': Omar Neyra advierte aumento de dengue y leptospirosis en Perú

La llegada del fenómeno El Niño al Perú ha causado alarma entre los ciudadanos por los diversos problemas que podría generar, especialmente en el sistema de salud del país. Ante ello, el experto en salud pública Omar Neyra compartió su evaluación sobre los efectos que podría dejar este evento climático en las próximas semanas.

Durante su entrevista con Buenos Días Perú, Neyra cuestionó la actuación de las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la integridad de la población, al considerar que no se ha destinado un presupuesto adecuado para atender la demanda.

“El Estado peruano, tanto como Ejecutivo como Legislativo, no le han dado la importancia necesaria al sector salud (…) ¿Cómo vamos a enfrentar un fenómeno ‘El Niño’ de esta magnitud cuando no le das presupuesto al sector salud? La mortalidad del fenómeno ‘El Niño’ está asociada a diversas enfermedades. Ya tenemos muertes”, declaró.

NEYRA ADVIERTE SOBRE DECESOS POR DENGUE Y LEPTOSPIROSIS

De acuerdo con la información compartida por Omar Neyra, ya se han registrado decesos que el especialista atribuyó a este evento climático, y las cifras podrían incrementarse con el paso de las semanas. “Leptospirosis: 50 muertes; dengue: 81 muertes, los cuales son producto del fenómeno ‘El Niño’”, señaló.

Con la finalidad de poder salvaguardar la vida de los pobladores, Neyra indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) ha priorizado iniciar la vacunación contra el dengue en el grupo de personas entre 10 a 20 años. “No hay suficientes vacunas. El Minsa ha priorizado a estos ciudadanos”.