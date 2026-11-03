Sepa qué alimentos consumir durante la recuperación del dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre las principales recomendaciones para la alimentación y el consumo de líquidos necesarios dirigidos a los pacientes durante el proceso de recuperación tras contraer dengue.

Una nutricionista del Minsa detalló en diálogo con Buenos Días Perú, que la enfermedad transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, provoca fiebres altas que generan una pérdida acelerada de agua y electrolitos en el cuerpo.

Durante las primeras etapas del cuadro clínico, la prioridad fundamental es la reposición de fluidos para contrarrestar la deshidratación derivada de la fiebre persistente. La especialista recomendó que los pacientes ingieran entre dos y tres litros diarios de agua u otras bebidas, considerando la edad y el peso de cada persona. Asimismo, se indicó el uso de sueros de rehidratación oral en aquellos casos donde la condición clínica del paciente requiera un mayor soporte electrolítico.

Consumo de frutas

Dentro de la pauta alimentaria adecuada para la recuperación, se aconseja incluir frutas con alto contenido de agua y vitaminas como mandarinas, arándanos, naranjas, papayas, manzanas y melones. Estos productos naturales contribuyen de forma directa a restablecer los nutrientes esenciales que el organismo pierde durante el desarrollo de la patología viral.

Prevención y control de criaderos

También enfatizó la importancia de acudir a un centro de salud ante signos de alarmas como dolores musculares intensos, hemorragias sin explicación. Además, resaltó la revisión constante y eliminación de recipientes que acumulen agua en los hogares para evitar la reproducción del dengue.