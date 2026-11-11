La Libertad lidera vacunación contra el dengue con un 78.5 % de avance

Los casos de dengue continúan aumentando en la región de La Libertad. Según cifras de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), se han registrado más de 18 mil casos, de los cuales, más de 13 mil son casos confirmados y más de 5 mil, probables; además, la región tiene a cinco personas reportadas como fallecidas por esta enfermedad.

Debido a estas cifras, la GERESA ha iniciado una campaña de vacunación en las provincias de La Libertad, sobre todo en lugares donde se reportan mayor cantidad de contagios como Trujillo, Virú, Chepén, Pacasmayo y Ascope.

VACUNACIÓN EN LA LIBERTAD LLEGA AL 78.5 % DE AVANCE

La Libertad lidera los trabajos de vacunación contra el dengue en la población meta. La Gerencia Regional de Salud informó que se han colocado más de 17 mil inmunizaciones a niños, adolescentes y jóvenes, lo que es un avance significativo de un 78.5 % de la población meta.

Respecto a la capacidad de atención, la GERESA señaló que se disponen de 148 camas exclusivas para pacientes con dengue.