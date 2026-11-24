El sistema de salud en nuestro país sigue en crisis, ante ello muchos optan por la automedicación como una salida económica a los excesivos precios de las medicinas, sin embargo, los especialistas advierten que podría favorecer a complicaciones. Por ejemplo, en el caso del dengue, algunos optan por automedicarse con diclofenaco y dexametasona, dos medicamentos utilizados para aliviar distintas dolencias, pero su consumo puede representar un peligro.

¿QUÉ FÁRMACOS EVITAR?

«Un grupo de ellos son los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, donde está ahí el diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, todos ellos (...) pueden causarle al paciente gastritis y causar sangrados. Entonces, alguien que está propenso a que puede sangrar, no se le puede dar ningún fármaco que le genere eso», explicó el doctor Leslie Marcial Soto Arquiñigo, infectólogo.

La advertencia también alcanza a los corticoides, como la dexametasona, cuyo uso no está recomendado para el tratamiento rutinario del dengue. El especialista explica por qué estos medicamentos deben evitarse.

«Tampoco se le puede dar corticoides, porque el estado inflamatorio que va a tener el paciente es de diferente origen, que no va a mejorar con los corticoides, como la dexametasona, y esto lo que va a hacer es poner al paciente en probabilidades de sangrados», aseguró el doctor Marcial Soto.

En cuanto a la aspirina y otros antiinflamatorios también deben evitarse en pacientes con dengue. Por eso, el infectólogo recomendó que lo mejor en caso de fiebre es paracetamol, tanto para niños como adultos, ya que baja la temperatura y calma el dolor.

El especialista también enfatizó que el dengue es una enfermedad viral, por lo que tampoco se deben utilizar antibióticos ni recurrir a tratamientos como la ivermectina sin evidencia de eficacia contra esta infección. En tanto, aseguró que la hidratación es fundamental durante el tratamiento, pero la mejor solución a esta enfermedad es ir al médico y no confiarse en los farmacéuticos.

ACUDIR AL MÉDICO AL SENTIR LOS PRIMEROS SÍNTOMAS

Y cuidado, porque los primeros síntomas del dengue pueden confundirse con los de una gripe. La fiebre, el dolor de cabeza y las molestias musculares y articulares pueden aparecer al inicio de la enfermedad.

Ante cualquier sospecha de dengue, la recomendación es acudir a un establecimiento de salud, evitar la automedicación y seguir las indicaciones de un profesional. Una pastilla tomada sin conocer sus riesgos podría complicar aún más la enfermedad.