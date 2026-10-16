¡Alerta! Denuncian hackeo de cuentas de WhatsApp masivos

Una nueva modalidad de ciberataque ha encendido las alarmas en redes sociales. Varias personas han dado testimonio que, de la noche a la mañana, perdieron por completo el control de sus cuentas de WhatsApp.

"Tengan cuidado, están hackeando los WhatsApp”, alertaron varias personas por sus redes sociales. Al respecto, Erick Iriarte Ahon, especialista en Derecho Digital y Ciberseguridad, explicó que los delincuentes están tratando de activar la forma “recovery”, que es la recuperación de la clave de acceso o similares.

Los delincuentes ingresan el número de teléfono en un nuevo dispositivo generalmente en horas de la madrugada, mientras la persona duerme. Al no responder la llamada de verificación automática, la red social deja un mensaje de voz con el código de acceso.

"Esos mensajes se van al buzón de voz, allí se queda el código de verificación. Entonces no sé cómo ellos acceden al buzón de voz y de ahí sacan los códigos, por eso es que varios WhatsApp ya han sido hackeados", explicó el experto.

Una vez con el código en su poder, los ciberdelincuentes toman el control de la cuenta, suplantan la identidad de la víctima y empiezan a solicitar transferencias bancarias urgentes a sus contactos.

¿QUÉ HACER ANTE ESTOS ATAQUES CIBERNÉTICOS?

Ante esta ola de ataques, el especialista Erick Iriarte da las siguientes recomendaciones o consejos:

- Activar la verificación de doble factor, la cual debería de ser estándar en casi todas las aplicaciones.

- Ir cambiando de password o contraseña cada cierto tiempo.

- Evitar tener las contraseñas anotadas en un blog de notas, o en un lugar donde sea accesible los accesos.

Para evitar estos ataques cibernéticos es vital la prevención, por ello se aconseja activar el pin de dos pasos para mantener sus cuentas seguras de estos hackers.