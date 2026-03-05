Gino Marzano: “No estaremos satisfechos hasta que haya una condena definitiva”

Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth Marzano, se pronunció en exclusiva durante una entrevista con Phillip Butters tras la prisión preventiva dictada contra Adrián Villar, conductor señalado como principal responsable de la muerte de la joven atleta peruana, quien falleció atropellada el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

“Nuestra vida ha cambiado tras su muerte. Todo es muy extraño. Estamos en medio del proceso de duelo y de la lucha por encontrar justicia para mi hermana”, declaró Gino Marzano, visiblemente afectado por el caso que ha conmocionado a la opinión pública.

El familiar de la víctima señaló que, si bien la medida de prisión preventiva contra Villar representa un avance en el proceso judicial, para la familia solo significa un alivio temporal mientras continúan las investigaciones. “Sabemos que aún nos quedan varios kilómetros por recorrer y pueden aparecer sorpresas. No estamos satisfechos hasta que se dicte una condena definitiva”, sostuvo.

Asimismo, Gino Marzano consideró que todas las personas presuntamente involucradas en el caso deberían ser investigadas y eventualmente sancionadas si se determina su responsabilidad. Entre ellas mencionó a la periodista Marisel Linares, la ex enamorada de Villar, Francesca Montenegro, y su padre Juan Montenegro, además de posibles implicaciones de agentes de la Policía Nacional del Perú en el proceso.

FAMILIA MARZANO PIDE QUE SE INVESTIGUE A TODOS LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS

El hermano de la deportista aseguró que la familia continuará buscando justicia hasta las últimas instancias. “Nadie nos va a devolver a mi hermana ni podremos superar completamente este dolor. Lo único que buscamos es justicia. Esperamos que no haya irregularidades en el proceso, aunque por lo que hemos ido conociendo, algunas cosas no se han manejado de la manera más adecuada”, concluyó.