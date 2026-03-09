Clases virtuales en Lima y Callao generan polémica en medio de crisis energética

La decisión del Gobierno de disponer clases completamente virtuales en colegios públicos y privados de Lima y Callao ha generado gran controversia entre especialistas en educación y padres de familia, en medio de la crisis energética que atraviesa el país y que viene afectando principalmente a la capital.

El exministro de Educación, Óscar Becerra, cuestionó la medida y advirtió que la educación virtual requiere planificación estratégica, infraestructura tecnológica y profesionales capacitados para garantizar un aprendizaje adecuado en los estudiantes. Según explicó, la virtualidad no puede implementarse de manera improvisada, ya que depende de recursos tecnológicos y condiciones pedagógicas específicas.

“La educación virtual requiere una serie de profesionales, infraestructura y planificación”, señaló el exfuncionario, quien remarcó que no todos los colegios ni estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para sostener un sistema educativo a distancia.

Asimismo, Becerra criticó la intervención de autoridades educativas en algunos colegios privados, luego de que ciertas instituciones decidieran no acatar la orden de virtualidad. Según se reportó, funcionarios ingresaron a algunos planteles para retirar a los estudiantes de las aulas, situación que generó debate e indignación.

PROPUESTA DE AMPLIAR VACACIONES ESCOLARES ANTE CRISIS ENERGÉTICA

Para el exministro, una alternativa más viable habría sido que el Estado disponga una semana adicional de vacaciones escolares, evitando así la improvisación de clases virtuales en medio de la crisis energética. Becerra advirtió además que los más perjudicados son los niños que recién comienzan su etapa escolar, quienes requieren mayor acompañamiento pedagógico presencial para consolidar su proceso de aprendizaje.