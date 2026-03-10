Crisis energética: Gobierno promete restablecer gas natural este domingo

El Gobierno anunció que el ducto de Camisea será reparado este sábado, lo que permitiría iniciar la normalización del suministro de gas natural desde el domingo.

La crisis energética continúa en el Perú, afectando a millones de ciudadanos, especialmente a quienes dependen del gas natural vehicular (GNV) para trabajar, así como a negocios y hogares de Lima que utilizan este recurso para sus actividades diarias.

En medio de esta situación crítica que atraviesa el país, particularmente la capital, el Gobierno anunció que este sábado culminarán los trabajos de reparación del ducto dañado en Camisea, lo que permitiría iniciar el proceso de normalización del suministro de gas natural desde el domingo.

Durante una conferencia de prensa, el presidente encargado José Balcázar, acompañado por la premier Denisse Miralles y varios ministros de los sectores involucrados, informó que el domingo 15 de marzo el servicio de gas natural estaría restablecido al 100% en todo el país.

DEMORA EN LA VENTA DE GNV Y GLP

Sin embargo, el exministro de Energía y Minas Pedro Gamio advirtió que, aunque el suministro podría empezar a regularizarse desde el domingo, la recuperación total del sistema energético —incluyendo gas natural y líquidos de gas— podría tardar hasta dos semanas.

En consecuencia, según el especialista, es poco probable que los grifos puedan vender GNV de inmediato el mismo domingo, ya que el gas debe llegar primero a la planta de fraccionamiento de Pisco para su conversión, proceso que podría tardar alrededor de 15 días, al igual que la normalización del GLP en el mercado nacional.