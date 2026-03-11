Elecciones 2026: López Aliaga y Keiko Fujimori lideran sondeos de intención de voto

La carrera presidencial en Perú continúa generando expectativa a medida que se acercan las elecciones del próximo 12 de abril, fecha en la que la ciudadanía deberá elegir entre 30 candidatos presidenciales que buscan llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, el panorama electoral aún se mantiene incierto, tal como lo reflejan las más recientes encuestas de intención de voto.

Si bien algunos postulantes aparecen liderando los sondeos, los votantes indecisos continúan ocupando el primer lugar, lo que evidencia que una parte importante de la población aún no decide por quién votar en los próximos comicios presidenciales.

De acuerdo con el último sondeo de Ipsos, el alcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 11%, seguido por Keiko Fujimori con 10%. Más atrás se ubican Carlos Álvarez con 6%, César Acuña con 4%, Alfonso López Chau con 4%, cifra similar a la que alcanza el candidato Wolfgang Grozo.

En tanto, el Centro de Investigación Territorial (CIT) también posiciona a Rafael López Aliaga en el primer lugar con 16% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori con 10.5%. En tercer lugar, aparece César Acuña con 6.7%, seguido de Alfonso López Chau con el mismo porcentaje. Más atrás se encuentran Carlos Álvarez con 5.7% y Wolfgang Grozo con 4.7%, según este estudio.

SOGUE ALTA CIFRA DE INDECISOS

Ante este nuevo escenario electoral, algunos candidatos han cuestionado los resultados de las encuestas, señalando que no reflejan con precisión la realidad política del país. Mientras tanto, estos ultimo sondeos también evidencia la gran cantidad de votantes que aún no encuentran una opción convincente para dirigir el país.