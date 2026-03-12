Candidato de Podemos Perú asegura que no confía en encuestas y defiende su candidatura

El candidato presidencial de Podemos Perú, José “Pepe” Luna Gálvez, se pronunció sobre sus contrincantes en las elecciones generales que se realizarán el próximo 12 de abril, en un contexto político marcado por la fragmentación del voto y la gran cantidad de postulantes en carrera.

En entrevista exclusiva con el periodista Phillip Butters, el candidato de Podemos Perú se refirió a su relación con el aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, descartando cualquier enfrentamiento político entre ambos. Luna Gálvez aseguró que no mantiene ninguna pelea personal con el también candidato presidencial y sostuvo que las diferencias forman parte natural del debate político.

Asimismo, Pepe Luna cuestionó la credibilidad de las encuestas electorales, señalando que muchas de ellas forman parte de estrategias de campaña que buscan posicionar a determinados candidatos en la opinión pública. El postulante indicó que no confía en los resultados que lo ubican entre el 1% y 3% de intención de voto, cifras que en algunos sondeos lo colocan alrededor del puesto 12 en la carrera presidencial.

FRAGMENTACIÓN ELECTORAL Y ALTO NÚMERO DE INDECISOS

El panorama electoral en Perú continúa altamente fragmentado, especialmente en lo que respecta a la intención de voto, ya que un importante sector del electorado aún no decide por qué candidato votar. Incluso, muchos ciudadanos todavía no conocen a todos los postulantes, considerando que más de 30 candidatos participan en la contienda para elegir al próximo presidente del país.