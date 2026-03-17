Intención de voto: encuestas comienzan a definir el panorama electoral

Las encuestas electorales comienzan a marcar tendencia rumbo a las elecciones del 12 de abril, donde más de 30 candidatos compiten por la presidencia del Perú.

La carrera hacia la presidencia del Perú entra en su recta decisiva. A pocas semanas de las elecciones, las encuestas empiezan a marcar una tendencia entre los candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno, en un proceso electoral donde más de 30 postulantes compiten por la presidencia de la República.

Los ciudadanos acudirán a las urnas este 12 de abril para elegir al próximo jefe de Estado, en medio de un escenario político fragmentado donde varios candidatos intentan consolidar su respaldo en la intención de voto.

De acuerdo con diversos sondeos, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, se mantiene como uno de los postulantes con mayor respaldo ciudadano. Según recientes encuestas, supera el 11% de intención de voto, colocándose en el primer lugar de las preferencias electorales.

Detrás de él se ubica Keiko Fujimori, quien alcanza alrededor del 10% de intención de voto, manteniéndose firme en el segundo lugar. En tanto, Alfonso López Chau aparece en la tercera posición con 6.5%, seguido por Wolfgang Grozo, quien registra 5.1%, de acuerdo con la última encuesta de Datum.

Otros estudios de opinión pública también colocan a López Aliaga como favorito. Por ejemplo, un reciente sondeo de CIT le otorga 16.1% de respaldo, mientras que Keiko Fujimori alcanza 9.7%. Más atrás se ubican César Acuña con 7% y Alfonso López Chau con 6.9%, lo que evidencia una competencia aún abierta entre los principales aspirantes.

PANORAMA ELECTORAL RUMBO A LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL

A pesar de que algunos candidatos comienzan a destacar en las encuestas, el panorama electoral sigue siendo incierto debido a la gran cantidad de postulantes y al elevado porcentaje de electores indecisos. En ese contexto, los peruanos tendrán la responsabilidad de definir en las urnas quién será el próximo presidente que conducirá las riendas del país en los próximos años.