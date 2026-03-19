Estrategia digital busca captar votos a través de influencers

En época de campañas electorales, las estrategias de los candidatos políticos para captar la atención de los votantes y obtener sus votos aumentan considerablemente, requiriendo el uso de todo tipo de recursos para llegar a ellos.

Ante ello, el mundo digital se vuelve cada vez más predominante en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, lo que ha llevado a que diversas plataformas den espacio a personas denominadas influencers, quienes pueden convertirse en líderes de opinión.

Aunque se desconoce si estos líderes de opinión reciben remuneración por participar en las campañas políticas, existen numerosas especulaciones al respecto, especialmente con la cercanía de las Elecciones Generales 2026.

CANDIDATOS RECURREN A INFLUENCERS

Muchos de estos influencers aprovechan la atención de su público en distintas plataformas para promocionar al candidato presidencial que desean apoyar. Creadores como Neutro, Cristorata, Manolito, entre otros, generan contenidos entretenidos en sus redes sociales, dándoles un enfoque político.

Para Juan Carlos Ruiz, CEO de Atik, las redes sociales tienen hoy un valor fundamental para la sociedad. “Las redes sociales actúan por llamados a la acción, entonces acción manda sobre palabra, sobre idea o sobre teorías desarrollada”, indicó.

PARTIDOS DE IZQUIERDA NO SE QUEDAN ATRÁS

Por otro lado, los candidatos de izquierda también recurren a estas estrategias digitales para llegar a un público más joven, utilizando influencers que difundan sus ideales y planes de campaña.

Influencers como Saelita y Jesús Próspero utilizan sus redes sociales para promover el antivoto hacia candidatos de derecha como Rafael López Aliaga, empleando incluso un lenguaje despectivo con el fin de aumentar su audiencia.