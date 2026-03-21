Keiko Fujimori habla sobre la situación del país y su rol en la política

La candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo en el set del programa “Combutters”, donde sostuvo una conversación con Phillip Butters sobre diversos temas, siendo el principal la situación actual del país.

Esta situación refleja la postura que mantuvo durante la entrevista, en la que abordó problemáticas que no solo se evidencian en el desarrollo del programa informativo, sino también en el funcionamiento del Estado, en línea con su plan de gobierno de cara a una eventual llegada a la presidencia.

En la entrevista no solo se abordaron temas de coyuntura que afectan al país, sino también aspectos en los que confía para poder desarrollarlos y así dar continuidad a su carrera política.

FUE CONSULTADA POR DIFERENTES TEMAS

Uno de los temas por los que fue consultada Keiko Fujimori fue su relación con su exesposo Mark Vito Villanella, así como su reciente participación en el reality “La Granja VIP”. “Le deseo la mejor de la suerte, él es un excelente papá”, respondió. Asimismo, resaltó la buena relación que mantiene con sus hijas y con su expareja, señalando que han priorizado la amistad. “A mí me alegra que él pueda tener una buena relación con las chicas. Él, antes de entrar al reality, me llamó para despedirse, le deseé la mejor de la suerte y ante todo estamos priorizando nuestra amistad por el amor que le tenemos a nuestras hijas”, indicó.

Otro tema que no podía quedar de lado es el de las encuestas, ya que, a pesar de su constante variación, el resultado, según indicó, no cambiaría y su presencia en la segunda vuelta estaría asegurada. “Yo creo que no hay que confiarse, toda campaña es distinta, tiene su reto peculiar; en este caso somos 30 candidatos y para un ciudadano el poder recibir las ideas es un reto enorme”, manifestó.

Asimismo, aclaró que la situación de José Domingo Pérez no es un tema que le cause alegría o un sentimiento en común por todo el daño cometido. “El daño que ha hecho es tan grande que, la verdad, no me alegra (su situación) y no por mí, porque me han hecho daño a mí y a mis hijas (...) y el daño no solamente es a las personas y a los grupos políticos, sino a la democracia”, declaró.

Por otro lado, hizo hincapié en la competencia con los demás candidatos, pero resaltó las estrategias de Rafael López Aliaga, señalando que una de ellas ha sido una campaña basada en insultos hacia su persona. “Lamentablemente, sí, solo se dedica a insultarme y creo que eso lo está llevando a que la gente levante una ceja”. También se refirió a López Chau, indicando que el país ya sabe las consecuencias de apoyar a una bancada de izquierda. “La izquierda ya nos ha demostrado que ha traído caos, más pobreza, desorden, y eso es lo que él representa”. Cuando fue consultada por Carlos Álvarez, aplaudió su valentía por participar en las elecciones, resaltando además el buen equipo con el que cuenta. “Yo creo que ha hecho un esfuerzo enorme en participar en esta campaña electoral y eso hay que saludarlo; también resaltó que tiene un buen equipo de políticos a su lado porque él no cuenta con la experiencia”, sostuvo.

Además, se refirió a su hermano Kenji Fujimori, con quien reconoció que su relación se fue debilitando; sin embargo, señaló que, debido al cáncer de su padre, lograron mantenerse unidos, llegando incluso a perdonarse por sus discrepancias políticas. “Nosotros nos hemos perdonado; Kenji ahorita está alejado de la política y está contento y le va muy bien. Si él más adelante decide regresar (a la política), creo que tiene un potencial enorme”.

Por último, resaltó la confianza que tiene en ganar las elecciones y que, en caso de que no fuera así, no se alejaría de la política. “Pienso ganar las elecciones; segundo, tengo un rol bien importante dentro de mi partido; hoy, además, soy profesora global de la Universidad de Florida, entonces estoy disfrutando mucho de este proceso”, concluyó.