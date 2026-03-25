Debate presidencial 2026 en Perú: lo que dejó la segunda jornada y la sorpresa en nueva encuesta

La segunda fecha del debate presidencial, de cara a las Elecciones Generales 2026, fue organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde en esta ocasión 11 candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y planes de gobierno frente a la crisis política que atraviesa el país.

El evento, desarrollado en el distrito de San Borja, no reunió a los 12 candidatos como se tenía previsto, debido a la ausencia de Vladimir Cerrón, quien no asistió al encontrarse prófugo de la justicia y con una orden de prisión preventiva en su contra.

En esta segunda jornada no faltaron intervenciones desatinadas y momentos polémicos que pusieron en tela de juicio la seriedad del debate, así como la atención a temas clave como la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

SEGUNDA JORNADA DEL DEBATE

El nivel de debate mostrado por algunos candidatos no fue el esperado en esta segunda jornada, ya que algunos incluso utilizaron su tiempo de exposición para abordar asuntos personales, como fue el caso de Álvaro Paz de la Barra, quien no desaprovechó la ocasión para pedirle perdón a la madre de su hijo. “Gracias, Dios, por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve en el año 2021”, sostuvo.

También hubo espacio para cuestionamientos directos entre candidatos. Fiorella Molinelli increpó a Vladimir Cerrón, señalando su irresponsabilidad de evadir a la justicia y de su aprovechamiento para vivir del Estado. “Quiero decirle que a los que no trabajan en el estado se van; yo sí lo destituí (Cerrón) cuando estaba en EsSalud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del estado”.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Asimismo, se presentaron propuestas sobre un tema muy sensible en la actualidad. El candidato George Forsyth aseguró conocer muy bien cómo combatir la delincuencia. “Yo no creo que haya que regresar a sistemas que no han funcionado en el pasado; para eso está la inteligencia de las fuerzas armadas, que yo, como capitán del ejército, las conozco muy bien y que le va a hacer la contrainteligencia a la policía nacional”. Por su parte, Carlos Espá indicó que la construcción de penales de alta seguridad ayudará a combatir la criminalidad. “Estamos planteando la construcción de seis penales de máxima seguridad de 200 reos con celdas individuales con privatización de videovigilancia en lugares muy altos y recónditos para cabecillas de organizaciones criminales”.

En otro contexto, el candidato Carlos Jaico, por Perú Moderno, hizo hincapié en el aumento del presupuesto designado para el Ministerio del Interior. “Lo que debemos hacer aquí es aumentar ese presupuesto, precisamente para darle a la Policía Nacional algo que le falta actualmente, la mística y la dedicación”, agregó.

SIMULACRO DE VOTOS

Tras disputarse estas dos fechas del debate presidencial, la última encuesta publicada por Ipsos Apoyo sobre la intención de voto no ha mostrado grandes cambios en los dos primeros lugares, que se mantienen muy parejos; a diferencia del tercer puesto, que sí ha registrado una variación.

Keiko Fujimori encabeza el simulacro de votos emitidos con 12.3%, seguida muy de cerca por Rafael López Aliaga, quien alcanza el 12.2%. Más atrás, se registra un triple empate con 5% entre López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez.

En cuanto al simulacro de votos válidos, Keiko Fujimori también lidera con 17.3%, mientras que Rafael López Aliaga alcanza el 17.2%. Asimismo, se mantiene el triple empate en 7% entre López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez.