Cuarto día del debate presidencial: enfrentamientos y momentos clave de los candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo la cuarta fecha del Debate Presidencial, a vísperas de las Elecciones Generales 2026. En esta jornada, el eje central fue el desarrollo de propuestas en Educación, Innovación y Tecnología.

El debate estuvo marcado por tensiones y momentos polémicos entre los candidatos, quienes, al igual que en jornadas anteriores, no desaprovecharon la oportunidad para lanzarse críticas entre sí, dejando en segundo plano la presentación de propuestas concretas.

NIVEL DEL DEBATE PRESIDENCIAL

Uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado es el bajo nivel mostrado en este debate, evidenciado en la falta de propuestas concretas, así como en la limitada capacidad de exposición y persuasión por parte de los candidatos. “Obviamente ha sido deficiente la calidad del debate, pero yo creo que nadie esperaba tampoco más”, indicó el abogado constitucionalista Lucas Ghersi.

Asimismo, uno de los puntos clave en los que debió centrarse el debate fue en lograr una mejor comunicación y una mayor empatía con los electores, quienes buscan soluciones concretas y no más confrontaciones. “Esto es una competencia comunicativa y de síntesis y lo importante es quién logra empatizar más con el alma colectiva del Perú, la gran mayoría de candidatos, sobre todo los pequeños, han desaprovechado esa oportunidad, pero otros como Carlos Álvarez la han aprovechado”, aseguró.

MOMENTO MÁS POLÉMICO DEL DEBATE

Uno de los momentos más tensos lo protagonizó nuevamente Fernando Olivera, quien enfrentó al candidato Enrique Valderrama, insinuando que algunos postulantes buscan engañar al pueblo peruano. “Cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie (...) no lo engaña un charlatoncito”. Obteniendo una respuesta directa del candidato Valderrama. “Usted encarna la corrupción en el país, siendo un polvo de la corrupción en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe Toledo (...) una nueva justicia no te va a llevar a prisión, sino a un centro de rehabilitación”, concluyó.

Por otro lado, el candidato Carlos Álvares indicó que su preocupación se basa en las personas que no tienen nada, a diferencia del candidato Lescano. “Eso nos diferencia, señor Lescano, usted está preocupado por los niños del congreso y yo por los niños de Puno”, indicó. A su vez, Carlos Espa aseguró que habrá un mejor manejo en la educación superior. “Aquellas universidades que no deseen certificarse no tendrán la capacidad de presentar a aquellos estudiantes que presentan a través de sus conexiones con los congresistas para que consigan chamba en el congreso”, manifestó.

Estos comentarios desataron la molestia de Yonhy Lescano, quien arremetió contra ambos candidatos por insinuar que habría cometido irregularidades durante su etapa como congresista. “Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori (Carlos Álvarez) me venga a dar clases de moral y tampoco voy a permitir que un lector de noticias (Carlos Espá) venga a poner en tela de juicio mi trabajo en el congreso”, arremetió.