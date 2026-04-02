Encuestas tras los debates: así se mueven las preferencias, según CIT

La última jornada de los debates presidenciales, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha sido una de las más pintorescas, en la que se abordaron los temas programados sin dejar de lado la polémica y los constantes enfrentamientos entre candidatos.

La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones de Lima, donde un total de 11 aspirantes expusieron sus propuestas en torno a ejes clave como educación, innovación y tecnología, así como empleo, desarrollo y emprendimiento.

Como en fechas anteriores, también hubo espacio para las controversias; asimismo, se reflejó una variación en las encuestas previas a las elecciones, ampliando el panorama de intención de voto de los peruanos.

ENCUESTA CIT DE CANDIDATOS

Según la última encuesta realizada, se sigue marcando una gran diferencia entre los dos primeros puestos y los demás, teniendo a Rafael López Aliaga en primer lugar con 13%, seguido de Keiko Fujimori con 11%. “Esto es una encuesta en principio, aquí tenemos cómo serían los votos emitidos si queremos compararlo con un simulacro; básicamente, esta es una encuesta que nos estaría dando una idea”, indicó José Manuel Saavedra, CEO del CIT

Asimismo, uno de los puntos preocupantes es el apartado de blanco y viciado, ya que en las últimas encuestas estos han tenido un porcentaje considerable. “En los dos primeros simulacros que hemos hecho, el número de blancos viciados es enorme, es decir, supera el 50% en Senado, mientras que en presidencia ya está en 23%”, agregó Saavedra.

PORCENTAJES MUY AJUSTADOS

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el porcentaje de Rafael López Aliaga, quien en menos de tres días registró un descenso significativo, aunque sin alejarse de los primeros lugares. “El candidato López Aliaga recibió ataques, su desempeño estuvo mejor que el 2021, pero no fue el óptimo, hay propuestas que han causado miedo en la población (...) y esto ha causado un efecto inmediato en un porcentaje de la población”, manifestó.

Por otro lado, otro caso que ha llamado la atención es el de Marisol Pérez Tello, quien hace poco no figuraba en las encuestas, pero en los últimos días ha registrado un ascenso considerable. “En su primer debate tuvo un buen desempeño que le gustó a mucha gente y en este segundo debate creo que se preparó para tener una buena performance, con lo cual no sorprendería que siga subiendo en los próximos días”, indicó.