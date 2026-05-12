Denuncian que se habrían perdido 92 actas con más de 28 mil votos

Tras las últimas actualizaciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al conteo de votos de las Elecciones Generales 2026 y la definición del candidato que acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, los resultados muestran un panorama casi definido.

Con cerca de 14 mil votos de ventaja, Roberto Sánchez estaría ocupando el segundo lugar que le permitiría acceder a la segunda vuelta, superando al candidato Rafael López Aliaga, quien ha cuestionado duramente las decisiones de los organismos electorales.

Asimismo, para el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, estas elecciones habrían estado marcadas por diversas irregularidades que ponen en duda el resultado final. Además, cuestionó la pérdida de 92 actas electorales, cuyo paradero aún no ha sido esclarecido y que podrían resultar determinantes para definir la ventaja entre ambos candidatos.

LAS 92 ACTAS PERDIDAS

Estas actas, reportadas como perdidas o deterioradas, contenían alrededor de 28 mil votos, en su mayoría provenientes de la capital y del extranjero. Ante ello, López Aliaga sostiene que en dichas mesas mantenía una ventaja, motivo por el cual hizo pública su denuncia contra los organismos electorales. “Si el JNE tiene los pantalones puestos, tendría que declarar las 4703 actas”, indicó Wilber Medina.

Asimismo, Wilber Medina cuestionó la gestión de la ONPE, señalando que las declaraciones sobre la presunta inexistencia de un padrón electoral reforzarían aún más la postura asumida por su sector respecto a las irregularidades denunciadas en el proceso electoral. “Hasta la propia ONPE ya reconoció que no hay base legal; ahora ellos se refugian en que dicen que hace 20 años venimos con estas actas”, argumentó.

RESULTADOS SALEN ESTE VIERNES

Según el comunicado emitido por la ONPE, los resultados oficiales al 100 % de las Elecciones Generales 2026 serán publicados este viernes 15 de mayo, fecha en la que se conocerá oficialmente a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta para disputar la Presidencia de la República.