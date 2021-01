Libro “Machupicchu Investigaciones Interdisciplinarias” es una obra importante para la cultura del país

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cultura de Cusco, presentó el libro "Machupicchu Investigaciones Interdisciplinarias" que contiene dos volúmenes, en los que se presenta información resultante de las investigaciones científicas que se ejecutan permanentemente en este Parque Arqueológico Nacional.

Esta obra también incluye artículos publicados e inéditos, principalmente respecto a la llaqta inka. La presentación del libro estuvo a cargo del ministro de Cultura, Alejandro Neyra Sánchez y los comentarios de distinguidos estudiosos e investigadores de la cultura peruana como Sonia Guillén Oneeglio, Luis Lumbreras Salcedo y Luis Millones.

“Esta obra resulta fascinante para conocer la historia misma de Machupicchu y conocer los diversos estudios que se han hecho de manera interdisciplinaria y que contribuyen al mayor conocimiento de la mayor joya que tenemos en nuestro país”, dijo el ministro Neyra, tras mencionar que el Ministerio de Cultura tiene el compromiso de promover la investigación de este importante lugar arqueológico del Perú.

Agregó que es una publicación fundamental para cualquiera que tenga interés ya no solamente en Machupicchu, sino en la arqueología y en la historia de nuestro país; y resaltó además que el libro cuente con material proveniente de tantos expertos que han contribuido con artículos de investigación.

Por su parte, la ex ministra de Cultura, Sonia Guillén calificó de trascendental este evento no solamente por las circunstancias de la pandemia sino porque harán accesible al público un importante número de ensayos e investigaciones.

“Es una obra que merece nuestro reconocimiento y felicitaciones”, señaló Guillén tras mencionar que es una forma de reconocer a Machupicchu como el más importante monumento que vincula el sector cultura, con el turismo y el desarrollo al país.

A su turno, el investigador Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, manifestó sentirse entusiasmado con este libro. “Debo confesar que después de tratar de consumir lo que más he podido de la literatura de Machupicchu a lo largo de mi vida profesional, no he encontrado tanta información junta como lo que hay en este libro”, sostuvo.

Posteriormente Luis Millones Santa Gadea comentó que esta publicación le resulta ser un reto para el futuro porque reúne trabajo de mucha importancia y novedades. Así, Millones mencionó que se ha logrado elaborar un libro de mucha calidad en estas circunstancias.

Finalmente, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Fredy Escobar, indicó que la presente publicación constituye una contribución que evidencia la permanente preocupación del Ministerio de Cultura y la DDC del Cusco por Machupicchu. “Esperamos publicar de manera virtual esta importante obra porque creo que es un reto, hacerlo en la brevedad posible”, aseguró.

OBRA

Esta obra presenta información científica producto de las labores que se ejecutan de manera permanente en el Santuario Histórico Machupicchu – Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu (SHM-PANM), incluyendo artículos publicados e inéditos, con mayor incidencia respecto a la llaqta de Machupicchu, por ser el principal emplazamiento de la zona.

La mayor parte de los textos son fruto de las investigaciones desarrolladas en el marco del Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de Machupicchu (PIAISHM), entre los años 2013 y 2017.

La publicación del libro se hizo realidad a fines del mes de diciembre de 2020, gracias al apoyo y gestión del Ministerio de Cultura. Los dos tomos del libro, que suman aproximadamente mil páginas, también presentan una relación con las descripciones básicas y fotografías de los monumentos arqueológicos, en el ámbito del Santuario Histórico de Machupicchu y un mapa con la ubicación de los mismos.

El libro "Machupicchu Investigaciones Interdisciplinarias" tiene como editores a Fernando Astete Victoria y José Bastante, ex y actual jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, respectivamente