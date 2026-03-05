Ayacucho anuncia sus actividades oficiales por Semana Santa 2026

La ciudad de Ayacucho se prepara para vivir una de las celebraciones religiosas más importantes del Perú. Las autoridades locales presentaron el programa oficial de la Semana Santa 2026, que se desarrollará entre el 26 de marzo y el 5 de abril, con una agenda cargada de procesiones, ceremonias litúrgicas y actividades culturales que atraen cada año a miles de turistas.

Presentan programa oficial de la Semana Santa en Ayacucho

El lanzamiento oficial del calendario de actividades se realizará el miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas en la Basílica Catedral de Ayacucho, con la participación de autoridades locales y nacionales. Bajo el lema “Semana Santa, Ayacucho vive tu fe”, la festividad busca reforzar el valor espiritual y cultural de esta tradición que posiciona a la ciudad como uno de los principales destinos de turismo religioso del país.

La celebración comenzará el Jueves de Pasión, el 26 de marzo, con la procesión de Cristo Salvador del Mundo desde el templo de San Juan Bautista. Durante los días siguientes se desarrollarán diversas actividades religiosas, como la veneración al Señor de la Agonía, la procesión del Señor de la Parra y el tradicional Domingo de Ramos, que recorrerá las principales calles del centro histórico de Ayacucho.

Procesiones y ceremonias centrales de la festividad

Las actividades continuarán durante la Semana Santa en Ayacucho con procesiones emblemáticas como el Señor del Huerto, el Señor de la Sentencia y la tradicional ceremonia del Encuentro, que reúne en la Plaza Mayor a las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica.

Uno de los momentos más esperados será el Viernes Santo, cuando se realizará el traslado del Cristo Crucificado y, por la noche, la procesión del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la región.

La festividad culminará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, con la misa de Pascua y la tradicional procesión del Señor de Pascua de Resurrección, seguida de una solemne misa en quechua en la Catedral de Ayacucho.

Las autoridades destacaron que la Semana Santa en Ayacucho no solo representa una profunda expresión de fe católica, sino también un importante motor económico para la región, al impulsar el turismo, la gastronomía y las actividades culturales, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más visitados del país durante estas fechas.