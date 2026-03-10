Alfredo Bryce Echenique: escritor peruano falleció a los 87 años

Este martes, 10 de marzo, falleció a los 87 años el afamado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Alcanzó notoriedad tras la publicación de Un mundo para Julius en 1970, novela que se transformó en un referente de la literatura latinoamericana. La obra obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1972.

La novela, que retrata magistralmente la cotidianeidad de la élite limeña desde la perspectiva de un niño, por su estilo y singular narrativa figura en los planes de estudio de universidades alrededor del mundo. Recientemente en nuestro país se hizo una película sobre la historia.

NUEVOS ESCRITORES

En todos estos años, Bryce Echenique, nacido en Lima en 1939, desarrolló una voz literaria marcada por la ironía, la sensibilidad y el análisis de las tensiones sociales y personales, que se vive en nuestro país. Sin lugar a dudas ha sido inspiración de los nuevos escritores.

Además de Un mundo para Julius, el autor dejó títulos emblemáticos como La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, Tantas veces Pedro, No me esperen en abril, El huerto de mi amada, galardonada con el Premio Planeta, Reo de nocturnidad, ganadora del Premio Nacional de Narrativa en España, entre otros.

CÁTEDRA VARGAS LLOSA

Su prolífica obra, tantas veces premiada en el Perú y el extranjero, abarca novelas, cuentos, ensayos y crónicas, en los que abordó distintos temas como la identidad, el exilio, la memoria y los conflictos familiares, inspirados en nuestro país, Francia y España, donde también vivió largas temporadas.

La Casa de la Literatura Peruana recordó al legendario autor como “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”. En la misma línea, la Cátedra Vargas Llosa lo describió como “una de las voces más singulares y entrañables de la literatura hispanoamericana”.