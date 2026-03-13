Adultos mayores presentan microobras de teatro en Miraflores: las funciones son gratuitas

El taller de teatro de la Casa del Adulto Mayor Tovar del municipio de Miraflores vuelve a escena con una temporada que celebra el talento, la constancia y la alegría de actuar sin importar los años con una serie de obras de microteatro.

La dirección del taller está a cargo del primer actor y productor teatral Leonardo Torres Descalzi. Este taller permite que adultos mayores descubran habilidades artísticas que muchas veces permanecieron dormidas por años.

Este 17 de marzo se inaugura la temporada teatral 2026 con la puesta en escena de Microbras, una singular propuesta compuesta por cinco microobras como Coma, El Juego de la Verdad, La Suegra, Locas por los hombres y Bonome.

FUNCIONES GRATUITAS

Serán seis funciones gratuitas, todas están programadas a las 7 p.m. Las primeras tres se realizarán del 17 al 19 de marzo en el auditorio de la Casa Tovar que tiene una capacidad de 120 personas, cómodamente instaladas.

La segunda etapa será del 23 al 25 de marzo en el Centro Cultural Ricardo Palma para un total de 190 espectadores. En ambos casos el ingreso del público es por orden de llegada y hasta completar el aforo del auditorio.