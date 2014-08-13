Perú celebra el Día de la Algarrobina este 15 de marzo

Cada 15 de marzo se celebra en el país el Día de la Algarrobina, una fecha dedicada a resaltar una de las bebidas más emblemáticas de la coctelería peruana. Este preparado destaca por su sabor dulce y su textura cremosa, lo que lo ha convertido en un clásico en reuniones y celebraciones.

La bebida se elabora principalmente con jarabe de Algarrobina, que proviene del fruto del Algarrobo, árbol característico de la costa norte peruana. A este ingrediente se le añade leche evaporada, pisco, yema de huevo y hielo, dando como resultado un cóctel de sabor intenso y nutritivo.

El cóctel de algarrobina es considerado parte importante de la identidad gastronómica del país. Con el paso de los años ha ganado popularidad en bares y restaurantes, donde se ofrece como una alternativa tradicional frente a otras bebidas.

Durante esta fecha, diversos locales y emprendimientos gastronómicos promueven la preparación de esta bebida para difundir su historia y valor cultural. De esta manera, el Día de la Algarrobina busca reconocer uno de los sabores más representativos de la tradición peruana.