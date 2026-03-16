Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima presenta el libro “El Mirador de Ingunza”

La Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima presentará el Munilibro Nº39 “El Mirador de Ingunza”, de Manuel Augusto de Ingunza Simonetti, el martes 17 de marzo a las 6:00 p.m., en el Teatro Municipal, jr. Ica 377, Cercado de Lima. El ingreso es libre.

El libro recoge la historia de un monumento republicano ideado por Francisco de Ingunza en el distrito del Rímac. La construcción está dividida en cuatro niveles que se erige hacia lo alto y es coronada por la figura de un mancebo que vigila el horizonte.

Muchos relatos fueron contados desde su creación, llegándose a decir que su construcción correspondía al tiempo del Virreinato y que había sido un pedido del virrey Amat para contemplar las corridas de toros junto a su amada Micaela Villegas.

VIAJES POR EL MUNDO

Inspirado en las edificaciones de gran derroche artístico que observó en sus viajes por el norte de África, el lejano Oriente, América y Europa, don Francisco de Ingunza levantó en 1858 el mirador dentro de su casa –la Quinta Ingunza-, ubicada en la esquina de las calles Hualgayoc y Marañón, al lado de la Plaza de Acho.

En el mes de agosto de 1972, el Mirador de Ingunza fue declarado monumento histórico y artístico del distrito del Rímac. Luego la Unesco, en 1991, declaró a dicha propiedad conjuntamente con la Plaza de Acho como Patrimonio Cultural de la Humanidad.