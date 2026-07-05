Hallan fósiles de mastodontes en Junín: restos permitirán conocer antiguos ecosistemas andinos

Según los especialistas, los restos recuperados aportarán información valiosa sobre la megafauna que pobló esta zona hace miles de años.

Especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) recuperaron restos fósiles de mastodontes hallados en el distrito de Chambará, provincia de Concepción, en la región Junín, en un descubrimiento que permitirá conocer mejor la fauna y las condiciones ambientales que existieron en los Andes peruanos durante la última era de hielo.

El hallazgo incluye cráneos y diversas piezas óseas pertenecientes a estos antiguos mamíferos emparentados con los elefantes actuales, que habitaron Sudamérica hasta el final del periodo glacial. Según los especialistas, los restos recuperados aportarán información valiosa sobre la megafauna que pobló esta zona hace miles de años.

PROTOCOLOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS

Debido a la fragilidad del material paleontológico, las labores de recuperación se realizaron bajo estrictos protocolos técnicos y científicos. Para ello, el equipo de Ingemmet trabajó de manera coordinada con las autoridades locales a fin de garantizar la adecuada preservación de los fósiles y la seguridad del área donde fueron encontrados.

Los restos serán trasladados para someterse a procesos especializados de limpieza, conservación y análisis, con el objetivo de determinar las características del ecosistema que existía en la región durante el periodo prehistórico y las especies que coexistieron en ese entorno.

Los investigadores destacaron que este descubrimiento contribuirá al conocimiento de la historia natural del país y podría convertir a Junín en un punto de interés para futuras investigaciones paleontológicas sobre la evolución de los mastodontes y la megafauna sudamericana.