FIL Lima 2026: conoce las fechas, precios, invitados y novedades por su 30 aniversario

Bajo el lema “Más FIL Lima para más peruanos”, la organización anunció una programación que incluirá más de 700 actividades culturales.

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) celebrará su 30 aniversario con una edición histórica que marcará el inicio de una nueva etapa para el evento cultural más importante del país. La feria se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto de 2026 y, por primera vez en los últimos años, tendrá como sede el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Santiago de Surco.

Bajo el lema “Más FIL Lima para más peruanos”, la organización anunció una programación que incluirá más de 700 actividades culturales, entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, espectáculos artísticos y encuentros con autores nacionales e internacionales. Además, se contará con la participación de 65 invitados extranjeros, más de 15 autores peruanos destacados y una amplia oferta dirigida a niños, jóvenes y familias.

La Cámara Peruana del Libro informó que el cambio de sede responde al crecimiento sostenido de la feria y a la necesidad de ofrecer espacios más amplios y mejores condiciones para visitantes y expositores. La nueva infraestructura permitirá una mayor capacidad de aforo y una mejor circulación del público durante los días del evento.

Ecuador será el país invitado de honor de esta edición y participará con una delegación integrada por más de 30 escritores, artistas e intelectuales. Asimismo, la FIL Lima 2026 rendirá homenaje al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique y conmemorará el centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela mediante actividades especiales dedicadas a sus trayectorias.

ENTRADAS, PRECIOS Y MÁS

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket desde el 18 de junio. Los precios oscilarán entre S/5 y S/10 para el público general, además de promociones especiales y beneficios para estudiantes, docentes, personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Con esta edición, la FIL Lima busca consolidarse como uno de los eventos literarios y culturales más importantes de América Latina.