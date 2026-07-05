Zaña impulsa museo León XIV con seis valiosas piezas religiosas de la época colonial

El distrito de Zaña, en Lambayeque, impulsa la creación del Museo Colonial León XIV, una iniciativa orientada a poner en valor su riqueza histórica y religiosa.

Entre los principales atractivos del futuro recinto se encuentran seis esculturas religiosas de gran importancia patrimonial, elaboradas durante la época colonial.

Las piezas destacan por su antigüedad y valor artístico, convirtiéndose en un testimonio del legado cultural que conserva esta localidad del norte del país.

Proyecto busca fortalecer el turismo cultural

El proyecto también contempla acciones de conservación y difusión para acercar este patrimonio a visitantes nacionales y extranjeros, promoviendo el turismo cultural y religioso en la región.