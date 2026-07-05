Impulsan iniciativa artística inspirada en Chan Chan por sus 40 años como Patrimonio Mundial

Con el objetivo de promover nuevas formas de acercamiento al patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, impulsa una exposición colectiva inspirada en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, iniciativa que forma parte de las actividades conmemorativas por los 40 años de la inscripción de este monumento en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Como parte del proceso creativo, los integrantes de la Asociación Cultural de Artistas e Intelectuales América Viva realizaron una visita de trabajo al conjunto amurallado Nik An, donde recogieron elementos históricos, simbólicos y estéticos que servirán de inspiración para las obras que integrarán la muestra.

Durante la jornada, los artistas encontraron en la majestuosidad del sitio una fuente de inspiración para la creación de propuestas que dialogan con el patrimonio cultural y la identidad del país. La experiencia permitirá desarrollar obras que reinterpretan el legado de Chan Chan desde diversas expresiones artísticas contemporáneas.

Arte y patrimonio

La exposición es organizada de manera conjunta por la DDC La Libertad y la Asociación Cultural de Artistas e Intelectuales América Viva, y formará parte de la programación oficial por la conmemoración de las cuatro décadas del reconocimiento internacional otorgado a Chan Chan por la Unesco.

Esta iniciativa busca además fortalecer los vínculos entre el patrimonio cultural y las expresiones artísticas contemporáneas, promoviendo nuevas formas de valoración, difusión y apropiación social de nuestra herencia cultural.

A través de esta propuesta, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección y promoción del patrimonio cultural, impulsando espacios que acerquen el legado de las antiguas civilizaciones peruanas a las nuevas generaciones.