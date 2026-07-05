¡Increíble! Jirafas pueden hacer sumas mentales para escoger su comida

El estudio plantea que estas habilidades numéricas estarían vinculadas a la supervivencia en la sabana, donde los recursos son dispersos y requieren decisiones rápidas y precisas.

Uno de los hallazgos más sorprendentes que ha realizado la Universidad de Barcelona, es la investigación en donde se afirma que las jirafas poseen la capacidad cognitiva de realizar sumas mentales simples para seleccionar su alimento, una habilidad que hasta ahora se atribuía principalmente a humanos, otros primates y algunas aves.

Este suceso, publicado en la revista Scientific Reports, pone en debate la idea de que las habilidades matemáticas básicas sean exclusivas de ciertas especies y refuerza la teoría de que la inteligencia animal ha evolucionado de forma independiente en distintos grupos.

La investigación fue encabezada por los científicos Iker Loidi y Jordi Galbany, con la colaboración del Zoo de Barcelona y otros centros de investigación europeos.

PRUEBAS CON COMIDA Y MEMORIA MENTAL

Para comprobar esta capacidad, el equipo realizó experimentos con cuatro jirafas, a las que se les presentaron dos contenedores con diferentes cantidades de alimento. Luego de observarlos, las cantidades eran ocultadas para obligar a los animales a recordar y procesar mentalmente cuál opción ofrecía más comida.

Los resultados mostraron que dos de las cuatro jirafas lograron resolver correctamente las pruebas de suma, aunque ninguna pudo superar los ejercicios de resta o secuencias más complejas. “La resta activa áreas del cerebro especializadas en un procesamiento complejo y controlado que la suma no estimula”, explicó Iker Loidi, uno de los autores del estudio.

HABILIDADES ESPECIALES

Los investigadores sostienen que estas habilidades podrían estar relacionadas con las condiciones de vida de las jirafas en la sabana, donde el alimento se encuentra disperso y la capacidad de optimizar su búsqueda resulta clave para la supervivencia.