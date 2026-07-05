Ministerio de Cultura gestionó la suspensión de la oferta de una campana de presunto origen virreinal en Chile

El Ministerio de Cultura logró la suspensión de la oferta de una campana de presunto origen virreinal que era comercializada a través de Marketplace de Facebook desde Chile, tras activar de manera inmediata los mecanismos de cooperación nacional e internacional para su recuperación.

La alerta se originó a inicios de junio, luego de que un ciudadano chileno publicara el bien en dicha plataforma digital, señalando que tenía una antigüedad superior a los 300 años y que procedía de Cajamarca.

Al tomar conocimiento del caso, la Dirección de Recuperaciones (DRE), unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Mincul, informó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL-Lima para iniciar las gestiones correspondientes.

Asimismo, realizó una evaluación técnica preliminar del bien a partir de las imágenes disponibles, identificando características propias de la época virreinal. Las verificaciones efectuadas permitieron descartar que la campana corresponda a alguno de los bienes culturales peruanos reportados como sustraídos.

Investigaciones continúan

Posteriormente, con la información adicional remitida por las autoridades chilenas se abrieron nuevas líneas de investigación sobre su posible procedencia, por lo que el Ministerio de Cultura solicitó, a través de la Cancillería peruana, que el caso sea puesto también en conocimiento del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia, a fin de verificar la existencia de registros o denuncias sobre este bien en ese país.

Las investigaciones continúan en coordinación con las autoridades de Perú, Chile y Bolivia, con el objetivo de determinar la procedencia del bien histórico-artístico y, de corresponder, gestionar su restitución a su lugar de origen.