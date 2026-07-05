Se anuncia ingreso gratuito a más de 50 museos en todo el país este 5 de julio

Este domingo 5 de julio, como cada primer domingo del mes, el Ministerio de Cultura realizará una nueva edición de Museos Abiertos (MUA), iniciativa que permite el ingreso gratuito a más de 50 museos administrados por el sector en todo el país.

Bajo el lema "Los museos nos llevan a nuestros orígenes", esta edición ofrecerá más de 100 actividades culturales gratuitas, entre talleres, visitas guiadas, exposiciones, ferias artesanales, presentaciones artísticas y experiencias participativas dirigidas a públicos de todas las edades, en el marco de las celebraciones por el Mes Patrio.

La programación se desarrollará en museos ubicados en diversas regiones del país, como Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, con el objetivo de fortalecer el acceso descentralizado a la cultura y acercar el patrimonio a más ciudadanos.

CULTURA PARA TODOS

Además, se podrán visitar espacios aliados como “Yuyanapaq. Para recordar”, administrado por la Defensoría del Pueblo y ubicado en el sexto piso de la sede central del Ministerio de Cultura (av. Javier Prado Este 2465, San Borja); la Sala de Interpretación Huaca Santa Catalina, ubicada en el jirón Pascual Saco Oliveros 875, La Victoria; así como el Museo de Sitio de El Brujo, el Museo Electoral y de la Democracia y el Museo Gráfico El Peruano, que también forman parte de esta edición de Museos Abiertos.

La lista completa de museos participantes y la programación detallada pueden consultarse en: https://museos.cultura.pe/museos-abiertos, así como en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Museos en Línea. Asimismo, la programación de actividades se puede revisar en el siguiente enlace: http://bit.ly/3SK1dQ4

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, promoviendo que los museos sean espacios vivos de aprendizaje, encuentro y reflexión para niñas, niños, jóvenes y familias de todo el país.