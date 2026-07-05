Libro “Prontuario de ordenanza para el Ejército” (1869) ingresa a la Biblioteca Nacional del Perú

Luego de permanecer fuera del Perú por más de un siglo, la obra “Prontuario de ordenanza para el Ejército” (1869), que conserva la firma manuscrita de Enrique Bolognesi, hijo del héroe Francisco Bolognesi, ingresó a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

Desde ahora, el ejemplar forma parte de las colecciones de la BNP, tras haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, pues es una obra de gran valor histórico, bibliográfico y documental. Enrique Bolognesi adquirió el libro el 21 de abril de 1877.

De esta manera, estamos frente a un ejemplar irrepetible, que es fuente documental para comprender la organización del Ejército peruano durante el siglo XIX, así como el proceso de consolidación del Estado nacional. El ejemplar posee una historia excepcional:

DIPLOMACIA CULTURAL

Durante la Guerra del Pacífico salió del país en el contexto del expolio de bienes culturales ocurrido durante ese conflicto. Permaneció en Chile hasta que Fernando Rosa, director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de la ciudad de Valdivia, decidió devolverlo.

La repatriación fue posible gracias al trabajo de la BNP, la cancillería, la Embajada del Perú en Chile y el Ministerio de Cultura, demostrando que la diplomacia cultural es una herramienta para la recuperación y protección del patrimonio cultural de la Nación.