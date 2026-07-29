Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Chaupichancha - Antapirca en Pasco

El sitio arqueológico Chaupichancha - Antapirca, ubicado en los distritos de Santa Ana de Tusi y Chacayán, en la provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco), fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura (Mincul).

Dicha medida fue oficializada mediante la resolución N° 000188-2026-VMPCIC/MC, emitida por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Esta disposición busca proteger la integridad del sitio.

El lugar fue habitado por los yaros y, durante la expansión del Tawantinsuyu, llegaron los cañaris, quienes desarrollaron labores de agricultura y ganadería. El estado de conservación del sitio es óptimo, gracias al mantenimiento constante que realiza la comunidad de Antapirca.

Restricciones para nuevas obras

La resolución establece que cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecuarios, obras habitacionales y otros colindantes que pudieran afectar o alterar el sitio arqueológico "deberá contar con la aprobación previa del órgano competente del Mincul".