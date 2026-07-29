¡Francia llega a Lima! Celebración reunirá sabores, arte y cultura francesa

Restaurantes franceses, catas de vino, exhibiciones artísticas y experiencias inmersivas serán parte de la celebración por la fiesta nacional francesa.

Por celebraciones debido al Día de Francia, se realizarán actividades este sábado 11 de julio, que reunirá a ciudadanos peruanos y franceses en una jornada con música en vivo, gastronomía, vino, moda y diversas experiencias culturales.

El evento se realizará desde las 12:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en la sede de la Alianza Francesa de Lima, en Miraflores, donde los asistentes podrán participar gratuitamente en actividades vinculadas al idioma, la historia y las tradiciones del país europeo.

La programación incluirá la participación de reconocidos restaurantes y bistrós franceses de Lima, una cata de vinos, exhibiciones artísticas, talleres de francés, juegos tradicionales y espacios dedicados a la moda y la innovación francesa.

UNA JORNADA LLENO DE CULTURA FRANCESA

Entre las actividades destacadas se encuentra una visita guiada a la exposición inmersiva Choquequirao VR en la galería L’Imaginaire, además de recorridos virtuales por museos franceses mediante el programa MicroFolies.

También se desarrollarán clases de francés para todas las edades, talleres de conversación y juegos como la petanca y el Molkky.

PARTICIPACIÓN DE LA EMBAJADA FRANCESA

Por otro lado, la celebración contará con un acto protocolar a la 1:00 p.m. con la participación de la embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, y la presidenta de la Alianza Francesa de Lima, Fabiola León Velarde. Asimismo, desde las 6:30 p.m. se realizará el Bal del Día de Francia, una fiesta al aire libre con música francesa e internacional a cargo de los DJ Alex.C y Harlin.