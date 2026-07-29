Machu Picchu celebra 19 años de ser reconocido como maravilla del mundo moderno

¡De fiesta!. Un 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno (New7Wonders) en una ceremonia celebrada en el Estádio da Luz en Lisboa, en Portugal.

La ciudadela inca se impuso en el concurso público e internacional organizado por la New Open World Corporation, donde más de cien millones de votos fueron contabilizados para definir los nuevos siete monumentos mundiales.

El proceso de selección empezó en 2001, cuando New7Wonders, con sede en Suiza, lanzó una votación global que se convirtió en una de las más extensas de la historia. Mediante un comité interno, el listado inicial incluyó a 77 monumentos considerados para el título, admitiendo únicamente estructuras creadas hasta el año 2000 que estuviesen en pie en la actualidad.

Maravillas antiguas y del Mundo Moderno

Las Maravillas de la Antigüedad comprendía al Templo de Artemisa en Éfeso, el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, la Estatua de Zeus en Olimpia, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Mausoleo de Halicarnaso y la Gran Pirámide de Guiza.

Tras la convocatoria mundial, las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno quedaron definidas de la siguiente manera: la ciudadela de Machu Picchu en Cusco, Perú; Chichén Itzá en México; el Coliseo de Roma, Italia; el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China; el Taj Mahal en India; y Petra en Jordania.