¡Increíble hallazgo! descubren ofrenda ritual de 3 800 años de antigüedad en Peñico

Investigadores del Ministerio de Cultura descubrieron una ofrenda ritual de aproximadamente 3,800 años de antigüedad en el centro urbano de Peñico, ubicado en la provincia de Huaura, región Lima.

El hallazgo, dirigido por la arqueóloga Ruth Shady Solís, se produjo durante las excavaciones en el Edificio Público Mayor y evidencia la continuidad de la tradición Caral tras el declive de sus principales ciudades.

Los arqueólogos recuperaron 43 piezas elaboradas en madera y hueso dentro de un espacio de 22 centímetros, delimitado por cantos rodados y cubierto por una piedra. Las piezas, que presentan incisiones y señales de exposición al fuego, incluyen representaciones de personajes míticos, figuras femeninas, aves, serpientes y motivos geométricos. También se hallaron cuentas de crisocola y fragmentos de conchas, lo que refuerza su carácter ceremonial.

Intercambio cultural y exhibición

El jefe del sitio arqueológico, Mauro Ordóñez, destacó que entre los objetos aparece el diseño del "Ojo de Dios", símbolo presente también en Caral y en la Amazonía, lo que evidencia la integración cultural de Peñico con otras regiones. La presencia de plumas de guacamayos, representaciones de monos y conchas de spondylus provenientes del Pacífico ecuatorial confirma el intercambio y la complementariedad que mantenía este asentamiento con zonas alejadas.

Treinta y dos de las piezas encontradas son exhibidas desde hoy en la sede del Ministerio de Cultura, con un módulo de realidad virtual que permite ampliar los detalles de los objetos. La presentación coincide con el Peñico Fest, celebración de los 9 años de investigaciones en el lugar, programada para el sábado 11 de julio, que incluirá actividades educativas y una feria de productores locales.