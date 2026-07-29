Presentan nueva edición de “Ruraq maki, hecho a mano”: Celebrando 20 años promoviendo la artesanía y el arte tradicional

El Ministerio de Cultura presentará una nueva edición de Ruraq maki, hecho a mano, la exposición-venta de artesanía y arte tradicional más importante del país, que este año celebra 20 años de creación consolidándose como un espacio fundamental para la salvaguardia y valoración del patrimonio cultural inmaterial, así como para el fortalecimiento de las comunidades portadoras de saberes ancestrales.

La Edición Nacional Julio 2026 se desarrollará del 17 al 29 de julio en la sede central del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja), con ingreso libre para todo el público. El horario de atención será desde las 12:00 p. m. el día de la inauguración y, del 18 al 29 de julio, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

En esta edición participarán 210 colectivos, de los cuales 200 representan a todas las regiones del país, a 21 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano, quienes presentarán una amplia variedad de creaciones elaboradas con técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Asimismo, estarán presentes 44 colectivos integrados por portadores distinguidos como Personalidad Meritoria de la Cultura, ganadores del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana o de la Medalla Joaquín López Antay. Además, se exhibirán 30 líneas artesanales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y las dos expresiones artesanales peruanas inscritas por la UNESCO.

Como invitado internacional, y por primera vez, Ruraq maki contará con la participación de una delegación de 10 artesanos y artistas tradicionales de Ecuador, gracias al trabajo conjunto con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) y en el marco de los acuerdos del Gabinete Binacional Ecuador–Perú realizado en diciembre de 2025.

La delegación ecuatoriana permitirá al público conocer expresiones artesanales provenientes de las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambos países.

20 años de historia

Desde su creación, Ruraq maki, hecho a mano tiene como propósito salvaguardar la artesanía y el arte tradicional del Perú mediante la generación de espacios para su valoración, circulación y consumo responsable, promoviendo el comercio justo, el fortalecimiento de las comunidades portadoras y la transmisión intergeneracional de conocimientos y saberes.

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, esta iniciativa ha experimentado un crecimiento sostenido. Desde 2012 se realiza dos veces al año, en julio y diciembre; en 2015 superó por primera vez los 100 expositores y, en 2024, alcanzó los 200 colectivos participantes, registrando un promedio superior a 2 millones de soles en ventas por cada edición nacional. De esta manera se ha consolidado como el principal servicio cultural del sector para la promoción de la artesanía y el arte tradicional del país.

Su impacto también se refleja en la investigación y documentación de las tradiciones artesanales, con la publicación de seis investigaciones especializadas y la producción de 54 documentales. Estos esfuerzos han contribuido a la declaración de 48 prácticas artesanales como Patrimonio Cultural de la Nación y a la inscripción de dos expresiones en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Reconocimiento a maestro ceramista

Como parte de la ceremonia inaugural, el Ministerio de Cultura otorgará la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura al maestro ceramista Gerásimo Sosa Alache, en reconocimiento a su destacada contribución a la preservación y difusión de la cerámica de Chulucanas y por su invaluable aporte a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del país.

Con esta nueva edición de Ruraq maki, hecho a mano, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural inmaterial, la promoción de la diversidad cultural y el fortalecimiento de un espacio que visibiliza el trabajo de artesanos y artistas tradicionales que mantienen vivo el legado cultural del Perú.